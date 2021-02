Senadores defendem comissão temporária para monitorar ações contra a Covid-19

Os parlamentares querem avaliar o acompanhando diário da doença nos estados e a distribuição de vacinas

Marcos Oliveira/Agência Senado Marcos Oliveira/Agência Senado



Senadores querem instalar uma comissão temporária de monitoramento das ações contra a Covid-19. A medida independe do pedido já protocolado de uma abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que pode analisar a conduta do governo federal na pandemia. Os parlamentares querem avaliar acompanhando diário das doenças nos estados e da distribuição de vacinas. O autor do pedido de abertura da comissão temporária, senador Eduardo Braga (MDB-AM), considera a medida urgente. “Esperamos que ela seja instalada, não para ficarmos querendo perseguir ou acusar quem quer que seja. Queremos apurar os fatos”, disse, reiterando que a possível criação da comissão já tem mais de 30 assinaturas.

O senador Randolfe Rodrigues é o autor do pedido da CPI e ressalta que “não há CPI contra ninguém, é uma comissão parlamentar para saber as causas e as omissões que ocorreram por conta dessa tragédia que atinge todos nós brasileiros e que, nesse momento, tem como epicentro o nosso estado do Amazonas”. Para ele, o Amazonas enfrenta uma situação sem precedentes no mundo. A comissão temporária pode ser instalada nos próximos, já a CPI depende do aval do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco.

*Com informações do repórter Vitor Brown