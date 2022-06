Sérgio Cabral é transferido para presídio em Niterói e defesa de ex-governador comemora

Para a defesa do ex-mandatário do Rio de Janeiro, os juízes corrigiram uma arbitrariedade baseada em suposições

Agência Brasil Sérgio Cabral foi transferido mais uma vez no Rio de Janeiro



A defesa de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, comemorou a decisão da Justiça, que determinou o retorno do ex-mandatário para um presídio localizado em Niterói, região metropolitana. Essa é a terceira mudança em pouco mais de um mês. Para os advogados de defesa, os juízes corrigiram uma arbitrariedade baseada em suposições, mas não em fatos e provas. Em maio, ele foi transferido do presídio por supostas regalias da Polícia Militar – as acusações giram em torno de dinheiro em espécie, lista de compras, uso de celulares e até anabolizantes. Desde então, Sérgio Cabral foi transferido para o presíodo de segurança máxima Bangu I, antes de migrar para um batalhão do Corpo de Bombeiro de Humaitá. Detido desde 2016, Cabral foi condenado em 22 processos a penas que somam quase 450 anos de reclusão.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga