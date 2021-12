Sergio Moro acusa blogs ligados ao PT de espalharem fake news sobre ele

Sites divulgaram que o ex-ministro teria morado em uma casa com aluguel de R$ 50 mil, mas juiz nega: ‘Todas as mentiras serão desmentidas’

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-juiz também reclamou que os mesmos blogs teriam divulgado que ele usaria um sapato de R$ 7,5 mil



O ex-ministro Sergio Moro usou as redes sociais para reclamar do que ele chamou de fake news compartilhadas pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Segundo ele, blogs ligados à legenda têm divulgado que ele teria morado em uma casa com aluguel de R$ 50 mil por mês, divulgando, inclusive, fotos e o endereço do imóvel. Em postagem no Facebook, Moro afirmou que “todas as mentiras serão desmentidas” e disse que os petistas têm medo de um adversário competitivo. O ex-juiz também reclamou que os mesmos blogs teriam divulgado que ele usaria um sapato de R$ 7,5 mil, mas desmentiu a informação dizendo que uma um modelo básico e confortável. “Quem deve ter calçado caro é o pessoal que roubou a Petrobras durante o governo do PT”, escreveu. O pré-candidato à presidência da República tem sido alvo de ataques de grupos ligados ao presidente Jair Bolsonaro.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin