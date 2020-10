Serviço de treinamento virtual capacita profissionais de saúde na pandemia

Desde o começo da pandemia, o Tele UTI já realizou cerca de cinco mil atendimentos a 700 pacientes internados com Covid-19

Assim que a pandemia começou, o Instituto do Coração (Incor) criou curso de capacitação para profissionais da área da saúde, como médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. O projeto, que recebeu o nome de Tele UTI, criou um posto com uma equipe de especialistas em pneumologia e ventilação mecânica interligados a rede estadual de saúde para apoiar as equipes médicas das unidades de terapia intensiva (UTI). O coordenador da Tele UTI do Incor, Carlos Carvalho, diz que acompanhar esses profissionais é tão importante quanto ter leitos disponíveis para atender pacientes em estado grave. “E fazemos então a discussão das aulas desse curso, de pequenos tutoriais que ensinavam desde lavar a mão até entubar o paciente e, ele melhorando, o momento a extubação desse paciente.”

Desde o começo da pandemia, o Tele UTI já realizou cerca de cinco mil atendimentos a 700 pacientes internados com Covid-19 em 20 hospitais da rede estadual de São Paulo. O intensivista Alex Peppers utilizou a Tele UTI e disse que a taxa de mortalidade de pacientes com Covid-19 no hospital-geral de Guarulhos diminuiu 30% após a capacitação dos profissionais. Com a pandemia mais controlada no Estado de São Paulo e na capital paulista, o serviço agora está sendo ampliado para outras especialidades.

*Com informações do repórter Victor Moraes