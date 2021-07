Setor de eventos comemora testes para retomada das atividades em São Paulo

Segundo o governo estadual, os shows, concertos, feiras e demais cerimônias vão acontecer ao longo deste segundo semestre com a adoção de normas sanitárias rígidas

Reprodução/Governo de SP Eventos vão começar no dia 17 de julho e acontecer até o final do ano na capital paulista e em cidades como Campinas, Serrana e Santos



O governo de São Paulo anunciou que vai ampliar de 10 para 30 o número de eventos-teste neste segundo semestre. Eles vão começar no dia 17 de julho e acontecer até o final do ano na capital paulista e em cidades como Campinas, Serrana e Santos. Estão programados entre outros o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1; Campus Party; Oktoberfest; quatro shows de música sertaneja, eletrônica e funk; um concerto e feiras de arte e economia criativa. O consultor de eventos, Paulo Octávio de Almeida diz que a confiança está sendo retomada com o avanço da vacinação. “O que se precisa fazer é uma recuperação da confiança de todos os envolvidos, sejam as pessoas que pagam para participar do evento, sejam as pessoas convidas. Existe uma falta geral de confiança, então nesse momento, com a ampliação da vacinação da população, essa confiança vai sendo recuperada”, disse. Segundo o governo estadual, os eventos vão seguir normas sanitárias rígidas, como a exigência de vacinação e testagem dos participantes, capacidade reduzida, uso obrigatório de máscara e álcool em gel. Após a realização, os organizadores também deverão monitorar os participantes por 7, 14 e 21 dias.

*Com informações do repórter Daniel Lian