São Paulo terá 30 ‘eventos modelo’ com público vacinado a partir de 21 de julho

Governo anunciou realização de shows, eventos esportivos, sociais e de economia criativa; CCXP e Oktoberfest estão previstas para o fim do ano

Reprodução/Governo de SP Governo de SP fez o anúncio em coletiva de imprensa nesta quarta-feira



O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 7, que o Estado terá 30 “eventos modelo” de julho a dezembro. O primeiro, chamado Expo Retomada, está marcado para os dias 21 e 22 de julho em Santos. Os eventos vão funcionar com público reduzido, testado e com vacinação completa, além do uso de máscara obrigatório. O governo também afirmou que haverá monitoramento para acompanhar se houve casos de Covid-19. “É possível fazer um trabalho de eventos seguro, com o custo adequado e de uma forma que possamos ter essa retomada seguindo os protocolos do Plano São Paulo”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen. Serão 12 eventos de economia criativa, dois de negócios, dois esportivos e 14 sociais, além de dois casamentos, quatro shows no Allianz Parque e eventos noturnos de vários gêneros musicais. Também está prevista a realização da CCXP, de 15 a 20 de dezembro, e da SP Oktoberfest, de 25 de novembro a 12 de dezembro. Segundo o governo, os custos de testagem e monitoramento da Covid-19 serão de responsabilidade dos organizadores e das associações participantes.

Confira a data de alguns eventos modelo: