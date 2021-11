Setor de franquias fecha trimestre em alta e deve continuar a crescer

Pesquisa da Associação Brasileira de Franchising mostra trajetória de recuperação após queda durante a pandemia

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Franquias do setor de turismo obtiveram bons resultados no trimestre



Segundo a pesquisa trimestral de desempenho do setor de franquias realizada pela Associação Brasileira de Franchising, a área mantém a trajetória de recuperação em 2021. A análise mostra que o faturamento do ano de 2019 foi de R$ 47 bilhões, caindo para R$ 43 bilhões em 2020 e voltando aos R$ 47 bilhões neste ano. Segundo a diretora-executiva da ABF, Silvana Léa Buzzi, os segmentos de hotelaria e turismo tiveram variação positiva de 53%. “A gente tem empresas como a Flytour, a CVC, empresas deste tipo que estão dentro do segmento de hotelaria e turismo no franchising. E esse aumento de faturamento, essa recuperação no faturamento, não está atrelada exclusivamente ao aumento do número de unidades, mas sim às unidades que existem hoje que estão operando, elas estão recuperando os seus clientes e com isso aumentando os seus faturamentos”, afirmou. Quanto ao movimento de abertura e fechamento de unidades, a pesquisa da ABF aponta que foram abertas 3,5% de unidades no terceiro trimestre frente a 1,2% no mesmo período de 2020. O repasse de unidades passou de 0,4% para 0,7%. A ABF projeta um crescimento de 9% no faturamento geral do setor em 2021 e um crescimento de 4% no número de redes.

*Com informações do repórter Victor Moraes