Shein compra um terço de empresa dona da Forever 21

Gigante asiática vai vender produtos da marca americana

Yuichi YAMAZAKI / AFP Shein anunciou a compra de um terço em participação do Grupo SPARC



A varejista chinesa Shein anunciou nesta quinta-feira, 24, a compra de um terço em participação do Grupo SPARC. A joint venture de moda, beleza e lifestyle inclui marcas como a fast fashion Forever 21. Com isso, a gigante asiática vai vender produtos da marca americana na sua plataforma, que conta com 150 milhões de usuários em todo o mundo. No futuro, a Shein espera abrir lojas físicas nos pontos de venda da empresa de fast fashion. A Shein soma vendas da ordem de US$ 22 bilhões (cerca de R$ 108 bilhões) no mundo. Para se ter ideia, no Brasil, a empresa movimentou todo o setor de moda e já vende mais do que grandes varejistas nacionais, como a Marisa. Segundo estimativas do banco BTG Pactual, a Shein faturou R$ 7 bilhões em 2022, quatro vezes mais em comparação ao ano anterior, além de representar 27% do comércio de roupas e calçados no país. Em relação a Forever 21, a marca atrai público jovem por ter produtos com preços acessíveis. No entanto, a empresa está fora do Brasil. Segundo analistas, a Forever 21 falhou no momento de reagir ao avanço das vendas online.

*Com informações do comentarista de business Bruno Meyer.