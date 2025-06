Smart Sampa ajuda a prender dois estupradores foragidos em São Paulo

Desde da implantação, o sistema contribuiu para a detenção de mais de 1.300 pessoas procuradas pela Justiça, com 990 capturas apenas esse ano

O sistema de monitoramento Smart Sampa, localizado em São Paulo, tem se destacado como uma ferramenta essencial na captura de criminosos foragidos, contribuindo significativamente para a segurança pública. Recentemente, o sistema desempenhou um papel crucial na captura de dois indivíduos condenados por estupro de vulnerável. Anderson Trude Costa, de 43 anos, estava foragido desde maio e foi identificado pelas câmeras do sistema na semana passada. Após ser reconhecido, ele foi abordado por agentes da Guarda Civil Metropolitana e encaminhado à delegacia. Costa foi condenado a 20 anos e 2 meses de prisão. No dia seguinte, Cleisson dos Santos Moreira, de 30 anos, também foi localizado pelas câmeras na região central de São Paulo, no bairro Bela Vista. Moreira, condenado a mais de 23 anos de prisão, estava foragido desde junho.

O Smart Sampa é um dos maiores sistemas de monitoramento da América Latina, contando com 31.300 câmeras integradas que auxiliam na segurança pública. Desde da implantação, o sistema contribuiu para a prisão de mais de 1.300 foragidos, com 990 capturas apenas esse ano. No mês atual, 99 foragidos foram presos e 69 desaparecidos localizados, além de 2.512 prisões em flagrante.

