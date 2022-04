Sob vigilância, Gabriel Monteiro quer retomar ‘vistorias’ a hospitais

Expectativa é que o vereador visite 17 unidades de saúde da capital fluminense nesta sexta-feira, 29

REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 07/04/2022 Vistorias têm que ser comunicadas com antecedência e as unidades de saúde têm que conceder autorização



O clima era de expectativa nas unidades de saúde nesta quinta-feira, 28, pela presença do vereador Gabriel Monteiro (PL), que avisou que faria “vistorias” aos estabelecimentos públicos. Em ofício encaminhado à secretaria municipal de Saúde, ele prometia vistoriar 13 unidades ontem e outras 17 nesta sexta-feira, 29. O vereador sempre teve hábito de fazer visitas surpresa em unidades de saúde e órgãos públicos do Rio de Janeiro. No entanto, no último dia 11, o juiz da 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Marcelo Gonçalves, determinou que Gabriel Monteiro só pode fazer essas operações e fiscalizações nos hospitais estando desarmado e acompanhado de um assessor. A pena prevista é de R$ 50 mil por ato de desobediência.

Normalmente, o vereador chegava armado, acompanhado de assessores e, normalmente, causava muita confusão. Além disso, de acordo com a Justiça do Rio de Janeiro, as vistorias têm que ser comunicadas com antecedência e as unidades de saúde têm que conceder autorização. Gabriel Monteiro é alvo de ação na Câmara Municipal da capital fluminense que pode levar a cassação do seu mandato por quebra de decoro parlamentar.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga