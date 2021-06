Soldado da FAB morre ao tentar salvar adolescentes que se afogavam no Guarujá

Militar de 22 anos passava dia na praia com amigos quando viu dupla de adolescentes se afogando e correu para salvá-los, conseguindo tirar um deles da água

Acervo familiar Soldado morreu afogado no Guarujá



Um soldado da Força Aérea Brasileira identificado como Matheus da Silva Santos, de 22 anos, morreu nesta sexta-feira, 4, ao tentar socorrer dois adolescentes que se afogavam em uma praia do Guarujá, no litoral de São Paulo. O militar estava passando o dia na praia de Iguauba quando viu os jovens sem conseguir nadar na água e correu para resgatá-los. Ele conseguiu retirar um garoto de 13 anos com vida do mar, mas foi arrastado pela correnteza e resgatado pelos salva vidas acionados por outros banhistas quando já estava inconsciente. Matheus chegou a ser levado para o hospital, mas chegou no local sem vida. O segundo adolescente está desaparecido.