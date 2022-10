Soldado da FAB morre após ser baleado em blitz da PM no Rio de Janeiro

Bruno Eduardo de Melo, de 21 anos de idade, chegou a ser socorrido após o incidente, mas não resistiu aos ferimentos

Reprodução/ Jovem Pan News Corpo de Bruno Eduardo de Melo foi sepultado nesta segunda-feira, 17, em um cemitério no bairro de Campo Grande



A Polícia Militar do Rio de Janeiro investiga a morte de um militar da Força Aérea Brasileira (FAB) em uma blitz da própria PM na Zona Oeste da capital fluminense. O corpo de Bruno Eduardo de Melo, de 21 anos de idade, foi sepultado nesta segunda-feira, 17, em um cemitério no bairro de Campo Grande. Segundo a família, existem duas versões para o caso, inicialmente foi informado por um plantonista que o jovem era apontado como vítima de uma abordagem incorreta feita por policiais militares. No entanto, pouco depois surgiu uma nova versão que indica que os agentes encontraram uma pistola na mão da vítima. A única arma em perícia é um fuzil dos policiais que atiraram contra o jovem. O militar da FAB chegou a ser socorrido após ser baleado, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Polícia Militar, os agentes teriam dado voz de parada para o jovem, que estava sozinho em um carro, mas ele não teria obedecido. Um tiro foi disparado no carro, atingiu a parte traseira do veículo e em seguida o mesmo disparo atingiu Bruno. Procurada pela reportagem da Jovem Pan News, a Policia Militar do Rio de Janeiro informou que a Corregedoria-Geral da corporação investiga o caso, tomou o depoimento da equipe policial envolvida na ocorrência e instaurou um procedimento apuratório interno sobre o fato.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga