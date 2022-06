SP começa aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid-19 em público com mais de 40 anos nesta segunda

Com a decisão, a prefeitura de São Paulo espera vacinar mais 500 mil pessoas e reduzir o número de complicações pela doença no município

EFE/EPA/JAGADEESH NV Pessoas com mais de 40 anos poderão tomar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em São Paulo



A cidade de São Paulo irá iniciar a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com mais de 40 anos nesta segunda-feira, 27 – até este final de semana, apenas o público acima de 45 anos e os profissionais da saúde podem se imunizar pela quarta vez. Além da idade, outro pré-requisito estabelecido é o intervalo para a terceira dose, que deve ser de no mínimo quatro meses. Com a decisão, a prefeitura de São Paulo espera vacinar mais 500 mil pessoas e reduzir o número de complicações pela doença no município.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini