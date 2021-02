SP lança programa para desenvolvimento da região do Pontal do Paranapanema

A proposta consiste em melhorias para estradas vicinais, saneamento básico, iluminação e reformas de equipamentos públicos

Divulgação / Governo do Estado de São Paulo O objetivo do programa é impulsionar o Índice de Desenvolvimento Humano da região



O governo de São Paulo anunciou um Programa de Desenvolvimento para os municípios do Pontal do Paranapanema, no interior do estado. O projeto para melhorias até 2030 envolverá 25 ações. Segundo o secretário de desenvolvimento regional, Marco Vinholi, esta é uma demanda antiga de quem trabalha e mora na região. “Trabalhando o fortalecimento institucional através do aglomerado urbano da região de presidente Prudente, tão sonhado há tanto tempo que vai fortalecer toda a região”, disse. O programa Pontal 2030 que terá a participação da iniciativa privada consiste em melhorias para estradas vicinais, saneamento básico, iluminação e reformas de equipamentos públicos. A biodiversidade, segundo o governo, seguirá em compasso com o avanço da economia. O objetivo é impulsionar o Índice de Desenvolvimento Humano da região.

*Com informações do repórter Daniel Lian