SP: Parques estaduais começam a reabrir em horário estendido a partir desta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 26, os parques Água branca, Villa Lobos, Horto Florestal e núcleo engenheiro Gourlart do parque ecológico do Tietê, em São Paulo, reabriram as portas em horário normal de funcionamento. Fechados em março por conta da pandemia da Covid-19 e reabertos parcialmente em 17 de julho, os locais voltam a funcionar em horário normal de segunda a sexta-feira. A previsão é que até o dia 8 de setembro outros nove parques espalhados pela capital Paulista também voltem a funcionar em horário normal durante a semana.

Aos sábados, domingos e feriados os parques permanecerão fechados. Além disso, as medidas de segurança continuam as mesmas: medição de temperatura, totens com álcool em gel, distanciamento social de pelo menos um metro e meio e o uso obrigatório de máscaras entre os frequentadores. A reabertura das áreas verdes estaduais da região metropolitana de São Paulo tem como objetivo incentivar a prática de atividades ao ar livre.

