Brasil tem 47 mil novos casos da Covid-19 e 1,2 mil mortes; total é de 3,6 milhões de infectados

Reginaldo Pimenta/Estadão Conteúdo São Paulo continua na liderança no número de casos, com 765.670, e de mortes, com 28.912



O Brasil registrou nesta terça-feira, 25, 47.134 novos casos da Covid-19 e 1.271 mortes. Com isso, o total de infecções pelo novo coronavírus chegou a 3.669.995, e o de óbitos a 116.580. Já são 2.848.395 pessoas recuperadas no País (77,6%) e 705.020 em acompanhamento (19,2%). São Paulo continua na liderança no número de casos, com 765.670, e de mortes, com 28.912. Embora o Rio de Janeiro seja o segundo com o maior número de mortes (15.560), a Bahia vem antes no número de casos, 240.9439, contra 214.003 no Rio.

Mundo

Os casos confirmados no mundo ultrapassaram hoje a marca de 23,5 milhões. Nas últimas 24 horas, o banco de dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) registrou 206.382 novas infecções, número diário visivelmente inferior ao registrado nas últimas semanas. Em todo o mundo, as mortes por Covid-19 totalizam 810.492, representando um aumento de 4.056 óbitos em relação ao dia anterior. Este número também está abaixo da média das últimas semanas.

Jarbas Barbosa, diretor-assistente da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), afirmou que a entidade ainda precisa “entender melhor” os relatos de reinfecções pela Covid-19. Após Hong Kong ter informado sobre um caso do tipo, surgiu a informação de que Bélgica e Holanda também tiveram registros de pessoas que tiveram a doença, se curaram e posteriormente voltaram a ter testes positivos para ela. Barbosa disse que é preciso entender se isso tem a ver com alguma mutação do vírus ou se seria uma questão do sistema imunológico dos pacientes.

Confira os números no Brasil: