SP: PM desmonta esquema sofisticado de falsificação de bebidas

A Polícia Militar de São Paulo descobriu um sofisticado esquema de falsificação de bebidas em uma chácara na capital paulista. Policiais chegaram até o local após abordarem três homens em um veículo. Dentro do carro havia drogas, bebidas e alguns rótulos de garrafas importadas. Os suspeitos admitiram o esquema e levaram os policiais militares até a fábrica.

Chegando lá, os agentes encontraram uma engenhosa estrutura para a falsificação de bebidas de alto padrão, como vodkas da marca Ciroc e uísque Jack Danniels. No local havia ainda dezenas de garrafas vazias e rótulos prontos para serem utilizados. Segundo a Polícia Militar, os criminosos também usavam uma máquina para colocar a produto e lacrar as garrafas de maneira idêntica aos produtos originais. De acordo com os policiais militares, as bebidas eram vendidas para pequenos estabelecimentos comerciais.

