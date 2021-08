SP recebe projetos para construção de nova rodovia com destino ao Porto de Santos

Proposta é que o novo corredor logístico possa desafogar o tráfego dos caminhões na Rodovia Anchieta; porto é o maior da América Latina e responsável por 15% do volume de carga comercializada no Brasil

Uma nova rodovia pode ligar São Paulo a Santos. O governo paulista recebeu, por meio da Manifestação de Interesse Público, dois projetos para a construção da Linha Verde, que seria um acesso via rodoanel à Baixada Santista. O secretário de Logística e Transportes, João Octaviano, explica que a nova estrada pretende desafogar o tráfego dos caminhões, que atualmente descem a serra unicamente pela Rodovia Anchieta. “Ela vai fazer um projeto da rodovia e depois nós vamos fazer a modelagem da concessão. Quero o projeto, saber como eles ligam o rodoanel ao porto, quais são as alternativas, as perspectivas, volumes de tudo. Em função disso, vamos depois fazer um modelo de concessão e vamos a leilão com esse modelo muito provavelmente no ano que vem ainda”, pontua.

João Octaviano ressalta que o novo corredor logístico permitirá a conexão do Rodoanel à Margem Esquerda do Porto de Santos e à Rodovia Cônego Domênico Rangoni, com a possibilidade de acesso ao litoral paulista para melhorar o fluxo do sistema Anchieta/Imigrantes. Agora, as duas empresas terão 120 dias para apresentação dos projetos e haverá a análise de viabilidade e custos pelo Estado de São Paulo. O Porto de Santos é o maior da América Latina e responsável por 15% do volume de carga comercializada no Brasil, 43% dos contêineres e dos seus terminais são exportados os principais produtos brasileiros, como soja e carne.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos