99,5% das cidades brasileiras já finalizaram a vacinação contra a Covid-19 de idosos

Segundo a CNM, apenas quatro municípios ainda não avançaram na imunização de pessoas com menos de 60 anos

JOAO GABRIEL ALVES/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Idosos são considerados como grupo prioritário pelas autoridades de saúde



Entre as 2.705 cidades ouvidas pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), 99,5% já começou a imunização contra a Covid-19 de pessoas abaixo de 60 anos. Apenas quatro ainda não avançaram no público, considerado como prioritário pelas autoridades de saúde. Cerca de um terço está vacinando quem tem entre 30 e 34 anos. Apenas 8% das cidades já têm menores de 24 anos imunizados com pelo menos uma dose. Apesar dos indícios de agilidade na campanha de vacinação, 706 municípios ficaram sem doses nos últimos dias.

Em 1805 cidades consultadas pela CNM, há faltosos – ou seja, pessoas que não voltaram para a segunda aplicação. Já 695 gestores municipais afirmaram não ter identificado ausências. Dos 2.705 municípios, 87% disseram que são favoráveis a vacinação obrigatória da população. O mapeamento da Confederação Nacional de Municípios ainda revelou que mais da metade, das 2.705 cidades, não registraram mortes por coronavírus nos últimos dias. 991 cidades estão com ocupação de leitos de UTI para Covid abaixo de 60% e apenas 68% estão com as unidades lotadas. Mesmo com esse cenário, que aponta para uma queda nos indicadores, 66,7% ainda tem algum tipo de restrição de circulação ou atividade econômica.

