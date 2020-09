SP tem fim de semana com qualidade do ar ruim por causa de queimadas no Pantanal

A qualidade do ar foi de moderada para muito ruim em todas as estações de medição da Cetesb

A capital paulista teve o céu encoberto por uma névoa cinza durante todo o fim de semana. O motivo é a poluição resultante das queimadas no interior do estado de São Paulo, no Pantanal e em países vizinhos como Paraguai e Bolívia. A qualidade do ar foi de moderada para muito ruim em todas as estações de medição da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, Cetesb. Quem andou pelas ruas da capital paulista neste fim de semana sentiu a diferença.

No sábado (19), o dia foi bastante quente e o clima ficou o tempo todo nublado com um tom alaranjado no céu — resultado da mistura da fuligem com os raios solares. No domingo (20) o céu ficou mais claro, consequência de uma garoa que caiu ao longo da tarde — e os termômetros também despencaram. Havia uma expectativa pela precipitação da chuva preta, que ocorre quando nuvens carregadas se encontram com a fuligem das queimadas.

*Com informações da repórter Caterina Achutti