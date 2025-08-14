Startup oferece mais de US$ 34 bilhões pelo Google Chrome

No ano passado, um juiz federal americano determinou que a empresa detém um monopólio ilegal no setor de buscas online; governo dos Estados Unidos expressou o desejo que a bigtech venda o navegador

Recentemente, o mundo da tecnologia foi surpreendido por uma oferta audaciosa feita pela startup Perplexity, que propôs a aquisição do navegador Google Chrome por mais de 34 bilhões de dólares. A Perplexity, reconhecida como uma das principais startups de inteligência artificial globalmente, formalizou uma proposta de 34 bilhões e 500 milhões de dólares. Este valor é impressionante, considerando que é o dobro da avaliação atual da própria startup. Para viabilizar essa transação, a Perplexity conta com o apoio de grandes fundos de capital de risco, incluindo a Nvidia, o Softbank e o renomado empresário Jeff Bezos, todos acionistas da empresa.

A tentativa de aquisição do Chrome surge em um momento delicado para o Google, que está sob pressão devido a possíveis exigências em processos antitruste. No ano anterior, um juiz federal determinou que o Google detém um monopólio ilegal no setor de buscas online. Em resposta a essa situação, o governo dos Estados Unidos expressou o desejo de que o Google venda o navegador Chrome e comece a licenciar dados de busca para seus concorrentes. A decisão final sobre o caso está nas mãos de um juiz distrital dos Estados Unidos, que deve anunciar em breve medidas para evitar que o Google continue monopolizando o mercado de buscas online.

A competição no mercado de navegadores é acirrada e não é uma novidade. Empresas como a OpenAI estão desenvolvendo seus próprios navegadores, o que demonstra que possuir um navegador, especialmente um que seja potencializado com inteligência artificial, é um negócio altamente promissor.

