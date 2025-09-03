STF entra no segundo dia de julgamento de Bolsonaro e mais sete réus pelo suposto plano de golpe

Sessão, que se inicia às 9 horas da manhã, será marcada pela apresentação das defesas do ex-presidente e dos generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quarta-feira (3) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus, acusados de tentativa de golpe. A sessão, que se inicia às 9 horas da manhã, será marcada pela apresentação das defesas de Bolsonaro e de três generais. Os advogados do ex-presidente argumentarão que a denúncia carece de provas suficientes para sustentar as acusações. No primeiro dia de julgamento, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu a condenação dos acusados, alegando a formação de uma organização criminosa.

O segundo dia de julgamento será iniciado com a defesa do general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Em seguida, os advogados de Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e Walter Braga Netto, apresentarão suas sustentações orais. O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, destacou que o STF lamenta a tentativa de golpe contra as instituições democráticas e garantiu que o julgamento seguirá o devido processo legal. Moraes afirmou que, havendo provas acima de qualquer dúvida razoável, os réus serão condenados, mas, caso contrário, serão absolvidos.

Além disso, o STF também investiga a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) junto ao governo de Donald Trump, o que teria levado os Estados Unidos a aplicarem sanções ao Brasil. O procurador-geral Paulo Gonet mencionou uma reunião no final de 2022, na qual Bolsonaro teria apresentado medidas de exceção aos comandantes das Forças Armadas para evitar a posse de Lula, o que o ex-presidente nega. A defesa de outros réus, como Mauro Cid, Alexandre Ramagem, Almir Garnier e Anderson Torres, também apresentou seus argumentos, negando envolvimento em qualquer plano de golpe.

