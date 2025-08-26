STF marca para quinta-feira interrogatório de deputados do PL acusados de desviar recursos de emendas

Josimar Maranhãozinho (PL-MA), Pastor Gil (PL-MA) e Bosco Costa (PL-SE) são suspeitos de corrupção passiva e organização criminosa, segundo denúncia da PGR

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para a próxima quinta-feira (28), a partir das 9 horas da manhã, os depoimentos de três deputados do Partido Liberal (PL) que estão sob investigação por envolvimento em um esquema de corrupção. Os parlamentares Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil, ambos do Maranhão, e Bosco Costa, de Sergipe, enfrentam acusações de corrupção passiva e organização criminosa, relacionadas ao desvio de emendas parlamentares. A decisão de agendar os interrogatórios foi tomada pelo ministro Cristiano Zanin, que também estipulou que qualquer pedido de adiamento por parte das defesas deve ser apresentado na fase das alegações finais.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) acusa os deputados de terem exigido uma propina de R$ 1,6 milhão do então prefeito de São José do Ribamar, no Maranhão, em troca da liberação de emendas no valor de R$ 7 milhões. A investigação, conduzida pela Polícia Federal, sugere que os parlamentares teriam montado uma estrutura para intimidar prefeitos e desviar parte dos recursos para a organização criminosa. O esquema teria como objetivo beneficiar os deputados envolvidos, que teriam utilizado sua influência para obter vantagens financeiras indevidas.

O ministro Cristiano Zanin enfatizou que a sessão de quinta-feira será dedicada exclusivamente aos interrogatórios dos réus. As defesas dos parlamentares terão a oportunidade de se manifestar apenas na etapa das alegações finais. A expectativa é que o julgamento avance com os depoimentos, enquanto o STF continua a acompanhar de perto o desenrolar do processo.

