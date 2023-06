STJ adia julgamento de recurso contra anulação do júri da Boate Kiss

Justiça considerou que houve falhas técnicas na realização do júri

EVELSON DE FREITAS/ESTADÃO CONTEÚDO Incêndio na Boate Kiss matou 242 pessoas e feriu outras 636 em janeiro de 2023



O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adiou nesta terça-feira, 13, o julgamento do recurso contra a anulação do júri da Boate Kiss. A apelação é analisada pela 6ª Turma do STJ, contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul de anular o resultado que condenou quatro pessoas. A Justiça considerou que houve falhas técnicas na realização do júri. A ministra Laurita Vaz iniciou a sessão desta terça destacando o quanto a tragédia marcou o país. “Sem dúvida essa episódio transcendeu os envolvidos. Estará marcado para sempre como uma das piores tragédias”, comentou. Na sequência, a procuradora Irene Quadros pediu para restabelecer a condenação dos réus. “A Justiça já se fez, já se gastou verbas públicas e, conforme análise feita, essas nulidades não ocorreram. Peço que seja acolhido o recurso do Ministério Público e a determinada prisão dos réus”, frisou. Quatro advogados, representando os acusados, fizeram sustentação oral e defenderam a manutenção da decisão em primeira instância. O julgamento foi suspenso após o pedido de vista do ministro Sebastião Reis e Antonio Saldanha. Ambos argumentaram a complexidade do caso. O tribunal do júri condenou dois sócios da boate e dois integrantes de uma banda, que seguem em liberdade. Com o pedido de vista, os magistrados tem até dois meses, prorrogável por mais 30 dias, para analisar os autos.

*Com informações da repórter Janaina Camelo.