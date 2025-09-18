Subsecretário de Estado dos EUA diz que espera que Brasil contenha Alexandre de Moraes: ‘Fora de controle’

Em postagem nas redes sociais, Christopher Landau acusa o ministro do STF de permitir abusos no processo judicial e de perseguir uma ‘agenda abertamente política’

SAUL LOEB / AFP Subsecretário de Estado Adjunto dos EUA, Christopher Landau, faz duras críticas ao ministro do STF, Alexandre de Moraes



O subsecretário de Estado Adjunto dos EUA, Christopher Landau, em postagens nas redes sociais, fez duras críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Landau publicou que os Estados Unidos esperam que o Brasil “contenha o juiz fora de controle Moraes” antes que ele “destrua completamente a relação” entre os dois países. Ele acusou o ministro de permitir abusos no processo judicial e de perseguir uma “agenda abertamente política”. O embaixador ainda afirmou que os EUA não permitirão que o “regime de censura” de Moraes se estenda ao território americano.

As declarações de Landau se somam a um contexto de críticas internacionais ao papel de Alexandre de Moraes em casos de liberdade de expressão, regulação de redes sociais e decisões judiciais contra opositores políticos, especialmente aqueles alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

O governo brasileiro não recebeu bem as acusações. O Itamaraty já havia se posicionado anteriormente, ressaltando que o Supremo Tribunal Federal é um poder constitucional independente, com autonomia para julgar e aplicar a lei. As autoridades brasileiras consideram a declaração de Landau uma clara tentativa de interferência na soberania do país.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O que começou como uma crise política e comercial, agora evoluiu para uma crise diplomática. Os EUA têm utilizado instrumentos como sanções, cancelamento de vistos de ministros do STF e seus familiares, além da ativação da Lei Magnitsky, para punir supostas violações de direitos humanos.

Veja post de Christopher Landau:

The United States continues to wait for Brazil to rein in its runamok Supreme Court Justice Moraes before he completely destroys the relationship that our great countries have enjoyed for more than two centuries. Instead of any attempt to resolve the crisis, Brazil is allowing… — Christopher Landau (@DeputySecState) September 17, 2025

*Com informações de Eliseu Caetano

*Reportagem produzida com auxílio de IA