Sudeste terá chuvas e ventos fortes nesta sexta-feira

A previsão do tempo para esta sexta-feira (29) traz de volta o frio e a chuva para a região Sudeste do Brasil. Novas áreas de instabilidade estão se movendo sobre a região, aumentando a possibilidade de chuvas fortes. No litoral norte de São Paulo e na capital paulista, as temperaturas devem atingir 21ºC, com chances de chuva a qualquer momento do dia. O sul de Minas Gerais e a Costa Verde do Rio de Janeiro, incluindo a capital fluminense, também estão sob alerta para pancadas de chuva mais intensas.

Além do Sudeste, outras regiões do Brasil também devem se preparar para a chuva. No Triângulo Mineiro e em algumas áreas do Centro-Oeste, há previsão de precipitações. A costa leste do Nordeste, embora com sol predominante, continua com pancadas isoladas. Na região Norte, a chuva diminuiu em comparação aos meses anteriores, enquanto no Rio Grande do Sul, o tempo permanece seco. No entanto, a faixa leste de Santa Catarina e do Paraná pode registrar chuvas devido às instabilidades. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, também está sob alerta para volumes de chuva.

As temperaturas para esta sexta-feira variam bastante pelo país. Em Cuiabá, a máxima deve chegar a 38ºC, enquanto Campo Grande pode atingir 33ºC. Em Palmas, a temperatura alcança 36ºC. Já na capital paulista, a máxima será de 21ºC, Belo Horizonte deve alcançar 26ºC, e Porto Alegre, 24ºC, onde não há previsão de chuva. No entanto, as instabilidades devem retornar ao sul do país no domingo, trazendo mudanças no clima.

Com essas variações climáticas, é importante que a população esteja atenta às previsões e alertas meteorológicos. As chuvas intensas podem causar transtornos, como alagamentos e deslizamentos de terra, especialmente em áreas mais vulneráveis. Portanto, é aconselhável que as pessoas se preparem adequadamente, evitando deslocamentos desnecessários em regiões sob alerta e tomando precauções para garantir a segurança de todos.

