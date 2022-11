Lojas Cem apostam em Copa do Mundo e Black Friday e reforça planos de expansão

Em entrevista exclusiva à Jovem Pan News, José Domingos Alves, superintendente da rede varejista, falou sobre a expectativa de crescimento do consumo pós-pandemia

Reprodução Superintendente das Lojas Cem deu entrevista exclusiva à Jovem Pan sobre os planos de expansão da marca



Em entrevista exclusiva à Jovem Pan News, o superintendente das Lojas Cem, José Domingos Alves, falou sobre a expectativa de crescimento do consumo pós-pandemia e a expansão da marca. Com a Copa do Mundo realizada em novembro de maneira inédita e uma Black Friday cada vez mais presente no imaginário dos brasileiros, o executivo espera um fechamento positivo do ano de 2022: “Essa ano foi diferente dos últimos dois anos. Nos últimos dois anos tivemos uma pandemia que interrompeu o mercado por algum período e esse ano tivemos a felicidade de não ter, diminuiu a Covid e o mercado conseguiu se manter aberto. Com o passar dos meses o mercado foi se ajustando, teve um pouquinho de inflação e aumentou um pouquinho a taxa de juros. Mas, podemos considerar sim que, na soma e com tudo o que aconteceu na conjuntura, vamos fechar muito bem. Como você também diz, temos agora a Black Friday com Copa do Mundo junto. É uma Black Friday diferente. Sem dúvida será um grande evento, como sempre foi a Copa do Mundo, e vai ajudar principalmente na venda de televisores. A expectativa é que tenhamos uma Black Friday bem diferente dos últimos anos”.

Domingos também falou sobre como o cenário econômico tem afetado o consumidor brasileiro neste ano, com inflação em alta e a questão dos combustíveis, o que tem gerado endividamento e inadimplência: “Evidentemente que a população se endividou o endividamento é histórico. Um pouquinho diferente da inadimplência, que é quando a pessoa deixa de pagar e honrar seus compromissos. Endividamento, quando ele não é honrado, isso interfere muito na economia e para quem cedeu o crédito ter de volta o investimento. Eu acredito que a inflação ajudou e muitas pessoas perderam o emprego durante a pandemia e isso aumento o endividamento. Mas eu acredito que as coisas estão voltando ao normal, a inflação está começando a reduzir e espero que esse endividamento não se torne inadimplente. E nós tenhamos um fechamento e um início do ano que vem bem equilibrado na condição de endividamento e inadimplência”.

O superintendente das Lojas Cem também destacou o plano de expansão da empresa, que tem crescido mesmo em tempos de crise e espera manter a ampliação em 2023: “A gente tem uma equipe muito grande, há anos e décadas que fazemos a lição de casa. Somos uma empresa totalmente estruturada e vamos fechar o ano com 301 lojas, dessas 301, apenas quatro são em prédios alugados. Nossas lojas tem 1.400 m², no mínimo, atualizadas, modernas e a gente não depende do mercado financeiro. Nós bancamos todas as nossas vendas a prazo. 70% das nossas vendas são feitas no ‘carnezinho’, tudo bancado por nós. A gente tem uma autossuficiência. Tudo o que aconteceu no país interfere para todo mundo, não seríamos diferentes disso. Porém, a estrutura que construímos ao longo do tempo nos deu uma moldura maior e condições melhores. Tanto é que vamos encerrar esse ano com crescimento acima de 10%. Todos os investimentos que tivemos, nos últimos três anos, nós mantivemos. Construímos um centro de distribuição extremamente moderno, dobramos nossa capacidade de armazenamento, colocamos fotovoltaica em praticamente todas as lojas, que terminam esse ano com energia limpa. Estamos inaugurando loja todos os meses (…) Continuamos investindo e acreditando que única forma que podemos contribuir com o país é trabalhando de forma honesta, correta, gerando emprego e, acima de tudo, com muita saúde financeira e muita estrutura, é o que faz das Lojas Cem uma empresa realmente que é um orgulho para o varejo brasileiro”.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos