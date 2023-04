Ambulante estão preocupados com aumento de preço após taxação de produtos importados

Comerciantes temem que fim da isenção de impostos para produtos que vêm da China e são comprados através de sites possa aumentar o preço de seus produtos e impactar as vendas

Aly Song/Reuters - 13/01/2022 Produtos importados no valor de até US$ 50 eram isentos de impostos



Os vendedores informais do Rio de Janeiro, especialmente camelôs e ambulantes, estão preocupados com o anúncio feito pelo Ministério da Fazenda de acabar com isenção de impostos que vem da China e são comprados através de sites. Hoje, compras no valor de até US$ 50 não são taxadas para entrar no Brasil. Um dos objetivos do governo seria aumentar a arrecadação, com expectativas de R$ 8 bilhões. Integrantes do Ministério da Fazenda, por sua vez, falam que a medida tem outro objetivo: evitar fraudes e burla às regras. Muitos desses produtos importados estariam sendo subfaturados para entrar na isenção. Os ambulantes estão preocupados e já começaram a aumentar os estoques de seus produtos. Além disso, estão sendo avisados que, caso a regra vá adiante, o preço de seus produtos vai ficar mais caro. Segundo especialistas, apesar do governo dizer que a nova regra fiscal do país não prevê o aumento de impostos, casos como esse, do fim da isenção, poderia configurar um aumento de tributo.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga