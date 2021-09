Talibã faz desfile militar com helicóptero, blindados e armas dos Estados Unidos

Membros do grupo desfilaram nesta quarta-feira, 1º, em comemoração ao que chamaram de Dia da Independência, em razão do fim da ocupação norte-americana depois de 20 anos

EFE / EPA / STRINGER Uma das aeronaves mais simbólicas, o helicóptero uh-60 Black Hawk, também foi usado no primeiro voo oficial do regime



Membros do Talibã organizaram um desfile militar nesta quarta-feira, 1º, em comemoração ao fim da ocupação norte-americana dos últimos 20 anos. Foi exibido um arsenal pesado por centenas de militantes nas ruas de Kandahar, segunda maior cidade do Afeganistão. Boa parte dos blindados e das armas são provenientes dos Estados Unidos e foram pegos pelo grupo quando assumiram o controle de Cabul, capital do país. Uma das aeronaves mais simbólicas, o helicóptero uh-60 Black Hawk, também foi usado no primeiro voo oficial do regime autoritário, carregando a bandeira do grupo, branca com a oração central do Islamismo, escrita em preto. Também desfilaram jipes humvee e diversas caminhonetes.

Membros do Talibã disseram que o desfile é tido como marco do que chamam de Dia da Independência pela saída das tropas. Os Estados Unidos encerraram as duas décadas de ocupação militar na última segunda-feira, 31. De acordo com o Pentágono, mais de 120 mil americanos saíram do país nas últimas semanas. Outros 500 cidadãos preferiram ficar. Ao longo da guerra, morreram cerca de 2.500 soldados e quase 240 mil afegãos ao custo de aproximadamente de 2 trilhões de dólares. Agora, o Talibã garante que o regime quer manter boas relações com os americanos e o resto do mundo.

*Com informações do repórter Fernando Martins