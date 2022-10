Tarcísio de Freitas ganha apoio formal do PSDB nesta terça-feira

Anúncio será formalizado em ato com a presença do ex-ministro da Infraestrutura e de lideranças tucanas

JORGE BEVILACQUA /CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Tarcísio Gomes de Freitas durante campanha do governo de São Paulo



O candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), recebeu o apoio do Diretório Municipal do PSDB. O anúncio será formalizado na manhã desta terça-feira, 25, em ato com a presença do ex-ministro da Infraestrutura e de lideranças tucanas. Nesta segunda-feira, 24, o candidato participou de uma carreata na Zona Leste da capital paulista e percorreu os bairros de São Matheus e São Miguel Paulista, locais onde seu adversário, Fernando Haddad (PT), teve mais votos. Em entrevista à imprensa, Tarcísio afastou qualquer relação com o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB), preso neste domingo, 23, após resistir a um mandato judicial, e disse que o político está completamente descompensado e que agiu como um criminoso. O candidato também defendeu a privatização da Petrobras e se declarou contra a obrigatoriedade de vacinação.

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiore