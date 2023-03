Tarcísio divulga conselho de reindustrialização de São Paulo e volta a falar sobre a privatização da Sabesp

Durante o evento na Fiesp, o mandatário também anunciou que o governo tem formulado uma reforma administrativa para o Estado

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em reunião com o presidente Lula no início de seu mandato



Nesta quinta-feira, 16, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), esteve na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), onde divulgou o conselho estadual de promoção da reindustrialização do Estado e anunciou que está formulando uma reforma administrativa para o Estado. Tarcísio defendeu que São Paulo seja exemplo no corte de gastos: “Nos últimos anos, toda vez que se fez superávit primário no Brasil se fez pelo lado da elevação da receita. Então, a gente tem que começar aqui a pensar na redução da despesa. É o desfazimento de propriedades, é a venda de ativos imobiliários, são R$ 130 bilhões de ativos imobiliários”. O governador paulista também voltou a falar sobre a privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e afirmou que a entrega da empresa para a iniciativa privada vai baratear a tarifa de água: “Não é brincadeira mobilizar R$ 60 ou R$ 70 bilhões de reais. É muito poderoso. E com o poder de baixar a tarifa, porque quem emprega que a tarifa vai subir está mentindo”.

“Você tem um grande ativo na Sabesp, que são os contratos de concessão, e o upside gerado pela prorrogação antecipada desses contratos de concessão em uma operação de capitalização da empresa pode ser integralmente revertido na redução de tarifa. Você vai gerar investimento, a água vai chegar na torneira, vai chegar para mais gente e vai chegar mais barato. Como é que isso pode ser ruim?”, declarou. Tarcísio também afirmou que o Estado vai apoiar a reforma tributária que está em discussão no Congresso Nacional. O governador ressaltou que já alertou sobre alguns pontos, mas disse que todos são fáceis de serem adaptados. Também foi anunciado para abril o lançamento do programa Jovem Aprendiz Paulista. A expectativa é de que 60 mil jovens sejam introduzidos no mercado de trabalho em micro e pequenas empresas com os custos subsidiados pelo Estado. O mandatário também prometeu lançar em breve o edital para a criação do trem de passageiros que vai ligar a cidade de São Paulo a Campinas e anunciou o investimento de R$ 3,8 bilhões da iniciativa privada nas linhas 8 e 9 do Metrô de São Paulo.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha