Tarcísio lamenta morte de ex-delegado e promete punir responsáveis ‘com todo rigor da lei’

Em publicação nas redes sociais, governador de São Paulo comentou o assassinato de Ruy Ferraz Fontes, que comandou a Polícia Civil do estado entre 2019 e 2022

Reprodução/WhatsApp Ruy Fontes foi assassinado na noite desta segunda-feira (15), na Praia Grande



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, utilizou suas redes sociais para se manifestar sobre a morte do ex-delegado-geral da Polícia Civil, Ruy Ferraz Fontes, assassinado na noite de segunda-feira (15). Em sua postagem, Tarcísio lamentou a perda e prometeu uma resposta rigorosa por parte do governo. “Para que sejam exemplarmente punidos pela Justiça, com todo o rigor da lei.”

O governador destacou o legado de Ruy Fontes na segurança pública de São Paulo, lembrando que ele dedicou 40 anos à Polícia Civil e foi pioneiro em investigações contra a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). “Pioneiro nas investigações contra o PCC, dedicou 40 anos à Polícia Civil, chegando ao cargo de delegado-geral da instituição”, disse.

Governador de São Paulo ainda afirmou que o ex-delegado “foi covardemente assassinado em Praia Grande, onde atuava como secretário de Administração da prefeitura”.

Veja publicação de Tarcísio de Freitas:

