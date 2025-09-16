Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Tarcísio lamenta morte de ex-delegado e promete punir responsáveis ‘com todo rigor da lei’

Em publicação nas redes sociais, governador de São Paulo comentou o assassinato de Ruy Ferraz Fontes, que comandou a Polícia Civil do estado entre 2019 e 2022

  • 16/09/2025 12h47
Reprodução/WhatsApp Ex-delegado é assassinado na Praia Grande Ruy Fontes foi assassinado na noite desta segunda-feira (15), na Praia Grande

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, utilizou suas redes sociais para se manifestar sobre a morte do ex-delegado-geral da Polícia Civil, Ruy Ferraz Fontes, assassinado na noite de segunda-feira (15). Em sua postagem, Tarcísio lamentou a perda e prometeu uma resposta rigorosa por parte do governo. “Para que sejam exemplarmente punidos pela Justiça, com todo o rigor da lei.”

O governador destacou o legado de Ruy Fontes na segurança pública de São Paulo, lembrando que ele dedicou 40 anos à Polícia Civil e foi pioneiro em investigações contra a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). “Pioneiro nas investigações contra o PCC, dedicou 40 anos à Polícia Civil, chegando ao cargo de delegado-geral da instituição”, disse.

Governador de São Paulo ainda afirmou que o ex-delegado “foi covardemente assassinado em Praia Grande, onde atuava como secretário de Administração da prefeitura”.

Veja publicação de Tarcísio de Freitas:

 

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Comentários

