Tarcísio promete reforçar estruturas contra desastres em São Paulo

Com a previsão de temporais em diferentes municípios, governador destacou que o Estado investirá em ações preventivas

Celio Messias/Governo do Estado de SP Governador montou um gabinete de crise após alerta para temporais



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), prometeu reforçar estrutura e auxiliar prefeituras no combate às enchentes . Com a previsão de temporais em diferentes municípios, Tarcísio destacou que o Estado investirá em ações preventivas. “Temos representantes das agências e o Estado está pronto para atuar em situações extremas. Vamos tentar amortecer o sofrimento da população em casos de chuva. A população entendeu os alertas, muitos eventos foram desmobilizados. A prevenção aqui está sendo muito bem sucedida”, disse o governador. O republicano destacou que o Estado está investindo para melhorar os alertas da Defesa Civil sobre temporais. Um novo radar chegou neste sábado, 18, para dar mais precisão de informações sobre as mudanças climáticas. “Estamos reformulando nossos radares para dar mais precisão às previsões. Recentemente adquirimos um radar que ficará na região metropolitana de Campinas e outro no litoral norte. A ideia é que possamos ir substituindo o nosso parque de radares. As sirenes vão começar a ser instaladas em dezembro, começando por São Sebastião. Vamos fazer um esforço para melhorar a prevenção e treinar a população para esses eventos extremos”, explicou Tarcísio. O governador também afirmou estar acompanhando a questão das constantes quedas de energia na capital paulista e a demora para uma resolução. “Estado está tentando intermediar as questões que envolvem a agência reguladora. Devemos mandar para a Alesp um projeto lei visando o manejo arbóreo. Tivemos quedas de árvores antigas, que estavam podres. Outras que ficavam interceptando as redes áreas. Vamos facilitar os esforços dos prefeitos com uma legislação que auxilie e dê segurança jurídica para que eles possam fazer esse manejo”. Por conta da previsão de temporais, diversos eventos ao ar-livre foram cancelados ou adiados neste final de semana.

*Com informações do repórter David de Tarso