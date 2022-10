TSE libera candidatos para fazer propaganda eleitoral do segundo turno

Tribunal vai acompanhar possibilidades de irregularidades e crimes até o dia do pleito, em 30 de outubro

Reprodução/Facebook/Marília Arraes/Raquel Lyra Marília Arraes e Raquel Lyra vão disputar o segundo turno das eleições para o governo do Estado de Pernambuco



O Tribunal Superior Eleitoral autorizou, a partir das 17 horas da última segunda-feira, 3, que os candidatos que disputam o segundo turno das eleições façam campanhas. Além de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), que disputam a Presidência da República, 24 candidatos vão concorrer ao cargo de governador de 12 Estados. O pleito será realizado no dia 30 de outubro. E, até lá, o TSE deve ficar atento a possíveis irregularidades de campanha e crimes eleitorais. No primeiro turno, o Ministério da Justiça registrou 1.378 crimes e 352 prisões. A infração mais comum registrada pela justiça eleitoral foi boca de urna, com 456 ocorrências; compra de voto foram 95; tentativa ou violação do sigilo do voto, 80. Segundo a Polícia Federal, 47 inquéritos foram abertos para apurar irregularidades e crimes eleitorais, além de ter registrado 117 termos circunstanciados de ocorrência. A PF ainda apreendeu R$ 857 mil

*Com informações do repórter Maicon Mendes