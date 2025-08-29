TCU confirma leilão do túnel Santos-Guarujá para próxima sexta-feira

Após mediação do ministro do Tribunal de Contas, Bruno Dantas, a decisão foi tomada entre a União, o estado de São Paulo e a Autoridade Portuária de Santos (APS)

O Tribunal de Contas da União (TCU) confirmou nesta sexta-feira (29) a realização do aguardado leilão do túnel Santos-Guarujá, marcado para o dia 5 de setembro, em São Paulo. Esta decisão veio após a superação de diversas questões envolvendo o governo federal, o governo do estado de São Paulo e a União. O ministro Bruno Dantas, relator do processo no TCU, destacou que, embora fragilidades na execução da obra tenham sido identificadas, ajustes foram realizados, permitindo um consenso entre as partes envolvidas. Um termo aditivo será apresentado para formalizar as mudanças acordadas, garantindo que o projeto avance conforme planejado.

As propostas para o leilão devem ser enviadas até o dia 1º de setembro, com o evento ocorrendo na B3, em São Paulo. O projeto ambicioso prevê uma ligação subterrânea de 1,5 km entre Santos e Guarujá, dos quais 870 metros estarão submersos. O investimento total estimado é de 6,88 bilhões de reais, com 5,1 bilhões sendo divididos entre o governo federal e o governo estadual de São Paulo. Após o término da concessão de 30 anos, que inclui construção, operação e manutenção por empresas privadas, a União será a titular do túnel, marcando um importante passo na modernização da infraestrutura de transporte do país.

A Autoridade Portuária de Santos também desempenhará um papel crucial no processo, com medidas sendo discutidas para mitigar riscos de navegação e garantir uma fiscalização independente ao longo da obra. A ligação entre Santos e Guarujá é considerada essencial, dado o papel estratégico do Porto de Santos, o maior da América Latina.

*Com informações de Marcelo Mattos

*Reportagem produzida com auxílio de IA