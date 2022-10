TCU diz que não há irregularidades em urnas analisadas

Bruno Dantas, presidente interino do Tribunal de Contas da União se reuniu com Alexandre de Moraes para apresentar os dados; mais de 80% dos boletins de urna coletados foram analisados

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo presidente do TCU, 54 auditores analisarão as urnas no segundo turno



O Tribunal de Contas da União (TCU) fez a checagem de mais de 80% dos boletins de urna que eles coletaram no primeiro turno das eleições, do total e 4.161 boletins, constatando que não há irregularidade a principio. O ministro Bruno Dantas, presidente interino do TCU, esteve em uma reunião com Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para apresentar os dados. Dantas confirmou ainda que os dados são uma comparação do boletim de urna, documento impresso que fica na porta das sessões eleitorais, com os dados contabilizados pelo TSE. Por enquanto, nenhuma irregularidade foi encontrada. Dantas informou ainda que 54 auditores do TCU voltam às urnas agora no segundo turno para uma nova coleta de boletins de urna, para uma nova contagem para conferência de algum tipo e irregularidade. A expectativa do TCU é que todo o trabalho de conferência seja concluído em março de 2023.

*Com informações da repórter Yamin Costa