Tecnologia 5G ganha data para se tornar acessível no RJ

Sinal que vai substituir a tecnologia 4G deve estar disponível na capital fluminense até o dia 29 de setembro

EFE/EPA/ANDY RAIN Venda de celulares com a tecnologia 5G foram impulsionadas em 2022



A cidade do Rio de Janeiro deve receber o sinal do 5G, que vai substituir a tecnologia 4G, até o dia 29 de setembro, período em que as operadoras precisam disponibilizar o serviço, que está disponível apenas em Brasília. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), para que o sinal possa vigorar na capital fluminense será necessário algumas adequações na instalação das antenas e ampliação em até dez vezes na cobertura para garantir a transmissão e eficiência dos dados.

No Rio de Janeiro a questão geográfica é decisiva na implementação, por isso a Anatel está disponibilizando informações para que as operadoras possam entender de que forma proceder e disponibilizar o sinal. Diversos setores da cidade vão ser impactados com a implementação do sinal 5G até o fim de setembro, principalmente na área da segurança pública, com o monitoramento de avenidas e operações com câmeras, mas também na Medicina e Indústria.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer