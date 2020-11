Tentativas de fraudes a consumidores aumentam 9% antes da Black Friday

A empresa de cibersegurança Kaspersky detectou 196 tentativas de phishing por minuto na América Latina

Pixabay Fábio Assolini também reforça a atenção com ofertas tentadoras enviadas por e-mail e SMS



Os ataques contra consumidores cresceram 9% no período que antecede a Black Friday. O analista sênior de segurança da Kaspersky, Fábio Assolini, ressalta que a empresa de cibersegurança detectou 196 tentativas de phishing por minuto na América Latina; a prática mais usada para roubar logins e senhas dos clientes. “Muito cuidado com anúncios que você encontrar em redes sociais, especialmente no Facebook e no Instagram. Os fraudadores costumam comprar anúncios nestas redes sociais, onde colocam preços bem atraentes. Se você clicar, informar os seus dados e o número do seu cartão de crédito, você não vai receber produto nenhum e o seu cartão vai ser clonado. Essa é, atualmente, a forma mais usada pelos fraudadores.”

Fábio Assolini também reforça a atenção com ofertas tentadoras enviadas por e-mail e SMS; orienta a procura sempre o site da loja para confirmar e uso do cartão virtual, exclusivo para uma única compra. A data cresce no comércio do Brasil e deve concentrar as ofertas no dia 27 de novembro.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos