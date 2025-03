Tesla, empresa de Elon Musk, alerta Casa Branca contra tarifas retaliatórias

Empresa, cujo dono é secretário de Trump, reconhece os esforços do governo para lidar com disputas comerciais, mas alerta para os riscos de impactos negativos

Allison Robbert/Pool/AFP A carta, endereçada ao escritório de representante de comércio dos Estados Unidos (USTR), destaca que grandes exportadores americanos podem enfrentar represálias devido às novas tarifas implementadas pelo presidente Donald Trump



A Tesla, empresa do bilionário Elon Musk, enviou uma carta ao governo dos Estados Unidos alertando sobre possíveis tarifas retaliatórias em outros países. A carta, endereçada ao escritório de representante de comércio dos Estados Unidos (USTR), destaca que grandes exportadores americanos podem enfrentar represálias devido às novas tarifas implementadas pelo presidente Donald Trump. Embora a carta não esteja assinada, foi redigida em papel timbrado da Tesla e já está disponível no site do órgão. A empresa ainda não se pronunciou oficialmente sobre o documento, mas expressou preocupação com os impactos negativos para as empresas americanas.

A Tesla, cujo CEO Elon Musk é um dos principais apoiadores de Trump, reconhece os esforços do governo para lidar com disputas comerciais, mas alerta para os riscos de impactos negativos. A montadora lembra que, em disputas anteriores, países atingidos por tarifas dos Estados Unidos responderam aumentando as taxas de importação sobre veículos elétricos americanos, prejudicando as importações. Trump está considerando impor novas tarifas sobre veículos e peças importadas a partir de 1º de abril. A Tesla sugere um modelo de transição gradual para evitar impactos bruscos na cadeia produtiva e permitir que as montadoras se adaptem às novas regras.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Outros fabricantes também expressaram preocupações. O grupo Aurus Drive America, que representa montadoras como Toyota, Volkswagen, BMW, Honda e Hyundai, afirmou que tarifas generalizadas podem “desestabilizar a produção nas fábricas dos Estados Unidos”. A entidade alertou que mudanças repentinas na cadeia de suprimentos podem levar a preços mais altos para os consumidores, redução da oferta de modelos e até mesmo fechamento de linhas de produção, com impacto significativo no emprego.

Com informações de Eliseu Caetano

*Reportagem produzida com auxílio de IA