Trump diz que comprará um Tesla para apoiar Elon Musk em meio a queda de ações

Presidente também não hesitou em criticar aqueles que se opõem ao empresário, acusando ‘lunáticos de esquerda radical’ de tentarem boicotar a empresa automotiva de maneira ilegal

SAMUEL CORUM/EFE/EPA As ações da Tesla sofreram uma desvalorização superior a 15% após a implementação de novas políticas tarifárias por Trump



Donald Trump revelou sua intenção de adquirir um veículo da Tesla como forma de apoio a Elon Musk. Essa decisão ocorre em um momento em que as ações da montadora enfrentam uma queda significativa, impulsionada pela associação de Musk com Trump e grupos considerados de extrema direita. Investidores estão preocupados com a possibilidade de uma reação negativa por parte dos consumidores.

As ações da Tesla sofreram uma desvalorização superior a 15% após a implementação de novas políticas tarifárias por Trump. Essa situação gerou um clima de incerteza no mercado, levando muitos a questionar a viabilidade da marca diante de sua ligação com o presidente. A relação entre Musk e Trump tem sido alvo de críticas e especulações.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em sua rede social, Trump elogiou o trabalho de Musk, afirmando que ele realiza um “TRABALHO FANTÁSTICO”. O presidente também não hesitou em criticar aqueles que se opõem a Musk, acusando “lunáticos de esquerda radical” de tentarem boicotar a Tesla de maneira ilegal. Essa retórica reflete a polarização política que envolve tanto Trump quanto Musk. Republicano anunciou que fará a compra de um Tesla na manhã seguinte como uma forma de demonstrar sua confiança na empresa e em seu CEO.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos