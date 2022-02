Testes positivos de Covid-19 subiram de 3% para 37% em um mês, aponta Fiocruz

Segundo Imperial College, cada 100 pessoas infectadas no Brasil com o novo coronavírus infectam outras 169

FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Profissional da saúde realiza teste RT-PCR para detecção do novo coronavírus



A Fiocruz aponta que a chegada da variante Ômicron do novo coronavírus no Brasil aumentou o número de testes RT-PCR positivos de 3% para 37% em um mês. Em dezembro de 2021, a cada 100 testes analisados três davam positivo. Em janeiro, até o dia 24, de cada 100 testes 37 foram positivos para a Covid-19. O aumento foi observado em todas as centrais da Fiocruz. O número de testes realizados em dezembro estava em queda. No começo do mês começou com 41 mil testes e se encerrou com 22 mil testes. Já no dia 22 de dezembro essa marca chegou a 121 mil testes, o que equivale a um crescimento de 195% em relação às oito semanas anteriores, em média. Dados da Imperial College, de Londres, divulgados nesta terça-feira, 1º de fevereiro, mostram que a transmissão no Brasil é de 1,69, ou seja, cada 100 pessoas infectadas com o novo coronavírus infectam outras 169.