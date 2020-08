Tio acusado de estuprar criança aproveitava saídas da família para cometer abusos

Em um vídeo divulgado pelo próprio criminoso, ele pede que outros familiares da vítima também sejam investigados

Pixabay A menina vivia com os avós após perder a mãe e o pai ser preso



O tio acusado de estuprar a sobrinha de 10 anos no Espírito Santo passou a primeira noite em uma penitenciária da capital, Vila Velha. Nesta terça-feira, 18, o Ministério Público do Espírito Santo ofereceu denúncia contra o homem de 33 anos, preso na casa de parentes em Minas Gerais. Em um vídeo divulgado pelo próprio criminoso, ele pede que outros familiares da vítima também sejam investigados. “Da mesma forma que fazem exame meu, eu quero que façam um exame do avô dela e do filho do avô dela que morava na casa”, fiz o acusado em vídeo. Após se entregar, o homem contou que aproveitava saídas da família ou dava desculpas para ficar a sós com a sobrinha e então cometer os abusos. A menina vivia com os avós após perder a mãe e o pai ser preso.

Aos policiais, o homem disse que os estupros ocorriam desde o ano passado. No entanto, o secretário de Segurança do Espírito Santo, coronel Alexandre Ramalho, diz haver indícios de que possam ter começado antes. “Ele já também assumiu, no trajeto junto com policiais civis, ele já disse que essa relação com a criança existia. Por mais que ele diga que havia o consentimento, a legislação brasileira não permite esse tipo de relação. Agora, independente do que for comprovado no material genético, será indiciado a ele essa responsabilidade de estupro de vulnerável”, explica. O homem chegou a ser preso em 2010 por tráfico de drogas e posse ilegal de arma, mas fugiu em 2014. Capturado em 2015, o tio da criança estava em liberdade desde 2018. O Espírito Santo vai formar uma equipe multidisciplinar para acompanhar a menina, que se recupera após o aborto autorizado pela justiça.

*Com informações da repórter Nanny Cox