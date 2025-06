Tiroteio em operação policial fecha vias expressas e deixa feridos no Rio de Janeiro

Ação tem como objetivo cumprir 70 mandados de prisão contra intgerantes da facção Terceiro Comando Puro, que atua na região sob o comando do traficante ‘Peixão’

Jose Lucena/TheNews2/Estadão Conteúdo Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagra uma megaoperação no Complexo de Israel, na zona norte do Rio



Uma megaoperação da Polícia Civil na manhã desta terça-feira (10) no Complexo de Israel, Zona Norte do Rio de Janeiro, resultou em intensos confrontos e impactou a rotina da cidade. As principais vias expressas da região, a Avenida Brasil e a Linha Vermelha, foram fechadas, e ao menos duas pessoas ficaram feridas. Criminosos da comunidade Cidade Alta, em retaliação à ação policial, passaram a atirar indiscriminadamente contra a população que transitava pelas vias. Dois passageiros de ônibus foram baleados em veículos distintos: um trafegava pela Linha Vermelha, e o outro, pela Avenida Brasil.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o pânico dentro de um dos coletivos, com passageiros deitados no chão para se proteger dos disparos. A operação tem como objetivo cumprir 70 mandados de prisão contra traficantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP), que atua na região. O grupo é liderado por Álvaro Malaquias, o “Peixão”, um dos criminosos mais procurados do estado.

Esta não é a primeira vez que os traficantes da região reagem com ataques a civis. No ano anterior, uma ação semelhante resultou em seis pessoas baleadas, com duas mortes. Devido à violência, cerca de 50 linhas de ônibus tiveram seus itinerários alterados, e mais de 20 unidades de saúde e educação da região tiveram seu funcionamento afetado para garantir a segurança de funcionários e da população.

*Com informações de Rodrigo Viga

