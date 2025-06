Acusado de participar dos assassinatos dos líderes do PCC é detido em São Paulo

Renato Oliveira Mota estava na lista vermelha da Interpol e foi encontrado na Zona Leste da cidade, sem oferecer resistência à prisão

Polícia Civil/SP Renato Oliveira Mota é acusado de matar líderes do PCC



Renato Oliveira Mota, que é acusado de envolvimento nos assassinatos dos líderes do PCC, Gegê do Mangue e Paca, foi detido em São Paulo. Ele estava na lista vermelha da Interpol e foi encontrado na Zona Leste da cidade, sem oferecer resistência à prisão. Gegê, que foi morto em 2018, tinha um papel crucial na expansão internacional das atividades do PCC. O mandante do crime, conhecido como Fuminho, já se encontra preso, enquanto outros suspeitos ainda estão foragidos. A prisão de Mota, de 34 anos, ocorreu em um apartamento e ele foi encaminhado ao 10° Distrito Policial. A Justiça do Ceará foi informada sobre a detenção. Os assassinatos de Gegê e Paca aconteceram em uma emboscada em Aquiraz, no Ceará, onde as vítimas foram transportadas de helicóptero. Além de Fuminho, cinco outros indivíduos já foram capturados por sua participação no crime, enquanto Erick Santos e Maria Jussara da Conceição Ferreira Santos continuam foragidos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O helicóptero utilizado na emboscada pertencia a Wagner Ferreira da Silva, que foi executado poucos dias após os assassinatos. O piloto do helicóptero, Felipe Ramos Morais, também foi morto em uma operação policial realizada em 2023. As investigações sobre o caso continuam, com a polícia buscando identificar e capturar todos os envolvidos na trama criminosa. A captura de Mota representa um avanço significativo nas investigações sobre os crimes que abalaram o Ceará e a atuação do PCC. A organização criminosa, que já possui uma vasta rede de operações, continua sendo alvo de ações policiais em diversas regiões do Brasil.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA