Tiroteio no Complexo do Chapadão deixa três mortos no Rio de Janeiro

Polícia Militar foi acionada para conter um baile funk com música alta na região e, ao chegar ao local, foi recebida a tiros, segundo os agentes que participaram da ação

Reprodução/PMERJ Polícia Militar foi acionada para conter um baile funk com música alta na região



Um confronto no Complexo do Chapadão, na zona norte do Rio de Janeiro, resultou na morte de três homens neste domingo (21). A Polícia Militar foi acionada para conter um baile funk com música alta na região e, ao chegar ao local, de acordo com a PM, foi recebida a tiros, dando início ao tiroteio.

Uma das vítimas foi identificada como Luciano Silva, de 52 anos, que não tinha envolvimento com o confronto. Ele foi atingido no meio do fogo cruzado enquanto tentava se esconder atrás de um carro próximo à sua casa. As outras duas vítimas foram identificadas como Rafael Silva da Rosa e Lúcio de Mendonça Luna.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Vandalismo, arrastões e roubos

Além do tiroteio no Chapadão, houve também incidentes de vandalismo, arrastões e roubos em Copacabana e Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, também no domingo. Cenas flagradas por moradores mostraram um ônibus coletivo parado e os ocupantes roubando clientes e estabelecimentos comerciais.

Esses eventos ocorreram em um dia de calor intenso na cidade, com temperaturas próximas a 41ºC. A previsão é de queda significativa nas temperaturas a partir desta terça-feira (23), com a chegada da primavera.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA