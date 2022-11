Tite anuncia 26 convocados para a Copa do Mundo nesta segunda; veja cotados

Atletas como Neymar, Alisson, Thiago Silva e Danilo aparecem como principais cotados para aparecerem na lista; Philippe Coutinho sofreu lesão e deve ficar de fora da lista

Reprodução/CBF Anúncio será feito por Tite nesta segunda-feira, 7, na sede da CBF, no Rio de Janeiro



Depois de uma longa espera e um ciclo mais longo de quatro anos e meio, um dos dias mais esperados do período da Copa do Mundo chegou. A partir das 13h, na sede da CBF no Rio de Janeiro, o técnico Tite vai anunciar a lista de jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar. A novidade fica por conta dos 26 nomes selecionados, três a mais do que os 23 que eram chamados até a Copa do Mundo de 2018, disputada na Rússia. As novidades podem não parar por aí, e quem sabe alguma surpresa possa surgir entre os escolhidos. Philippe Coutinho, por exemplo, sofreu uma lesão muscular e, apesar de não confirmar que está fora da Copa, sua presença passa a ser mais do que incerta, mas sim muito improvável, abrindo possibilidade para o nome de Everton Ribeiro ganhar força. Entre os goleiros, a tendência é que Tite mantenha os nomes de confiança do ciclo durante a Copa, com Alisson, Ederson e Weverton. Na defesa, Thiago Silva, Marquinhos e Militão têm as vagas asseguradas, assim como lateral-esquerdo Danilo. A outra vaga que fica em aberto é se Daniel Alves será lembrado ou se um da posição será levado. Dentre os líderes do elenco e nomes de confiança da comissão técnica, Neymar é a principal unanimidade.

*Com informações do repórter Caíque Silva