Toffoli manda denúncia contra Milton Ribeiro por homofobia para 1ª instância

Ex-ministro da Educação associou homossexuais a ‘famílias desajustadas’

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Milton Ribeiro foi alvo de denúncias de ilegalidades envolvendo a distribuição de verbas no Ministério da Educação



O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou uma denúncia de homofobia contra Milton Ribeiro à 1ª instância do Distrito Federal. O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR) na semana passada. O agora ex-ministro da Educação associou, durante entrevista em setembro de 2020, homossexuais a “famílias desajustadas”. E disse que há vários adolescentes “optando por ser gays”. A Suprema Corte equiparou em 2019, por 8 votos a 3, o crime de homofobia ao de racismo. Milton Ribeiro foi alvo de denúncias de ilegalidades envolvendo a distribuição de verbas no Ministério da Educação e, por isso, pediu para deixar o cargo em março deste ano.

*Com informações da repórter Marília Sena