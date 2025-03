Tráfico e milícia cobram IPTU e ITBI próprios no Rio de Janeiro

Criminosos introduziram um pedágio mensal, que pode chegar a 10% do faturamento de comerciantes e moradores; quem possui imóvel e deseja vendê-lo é forçado a pagar uma taxa adicional

Fernando Frazão/Agência Brasil Comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro



Nos últimos meses, moradores de algumas comunidades do Rio de Janeiro têm enfrentado uma nova e preocupante forma de extorsão. Milícias e traficantes, que já impõem um controle severo sobre essas áreas, agora estão exigindo o pagamento de impostos como IPTU e ITBI, que tradicionalmente são cobrados pelo governo. Essa prática criminosa tem como objetivo ampliar as atividades ilegais desses grupos, criando uma nova realidade em áreas já conflagradas da cidade.

Os criminosos introduziram um pedágio mensal, que pode chegar a 10% do faturamento de comerciantes e moradores. Além disso, aqueles que possuem imóveis nessas regiões e desejam vendê-los são forçados a pagar uma taxa adicional, apelidada de ITBI do Crime Organizado. Essas cobranças se somam a uma série de outras taxas que já são impostas há anos, incluindo segurança, água, luz, transporte alternativo, gás, cesta básica e lixo, tornando a vida dos moradores ainda mais difícil.

As forças de segurança e o serviço de inteligência das polícias fluminenses estão investigando essas práticas. Há suspeitas de que o dinheiro arrecadado com essas taxas esteja sendo lavado em atividades comerciais, especialmente no setor de saúde. Essa possibilidade levanta preocupações adicionais sobre a extensão e sofisticação das operações criminosas nessas comunidades.

*Com informações de Rodrigo Viga