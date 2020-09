Transporte de caça por ruas de cidade catarinense desperta curiosidade

O avião foi rebocado até o Aeroporto Ministro Victor Konder e deve partir para São Paulo no final desta semana

Os moradores da cidade de Navegantes, no litoral norte de Santa Catarina, se depararam com uma cena inusitada na madrugada desta terça-feira (22). O novo Caça Gripen, da Força Aérea Brasileira. foi levado pelas principais ruas da cidade em um trajeto de dois quilômetros. O avião foi rebocado até o Aeroporto Ministro Victor Konder e deve partir para São Paulo no final desta semana. A operação envolveu centenas de militares armados e cães.

O caça, batizado de F-39, foi fabricado na Suécia e ainda está em fase de testes. Ele foi o primeiro dos 36 aviões comprados pelo Brasil em 2014. O contrato assinado com a empresa sueca Saab é de US$ 4,5 bilhões. Ele será apresentado oficialmente em uma cerimônia em Brasília, em outubro — mas a entrega da aeronave ao governo só vai acontecer no ano que vem, com a chegada dos outros caças.

*Com informações da repórter Camila Yunes