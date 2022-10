AO VIVO: Acompanhe em tempo real o dia do segundo turno da eleição de 2022

Siga a cobertura especial do site da Jovem Pan com as principais notícias da votação que vai eleger o presidente da República e 12 governadores

ANDERSON COELHO/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO Eleitores de 12 Estados vão escolher seus representantes para cargos do Executivo estadual e 156 milhões de brasileiros vão eleger o presidente do Brasil



9h43 – O candidato do PT ao governo do Estado, Fernando Haddad, deve chegar em breve em seu colégio eleitoral, na Zona Sul de São Paulo, para votar

9h20 – Lula conclui a votação em sua seção eleitoral, em São Bernardo. Após votar, ele mostrou e beijou o comprovante

9h12 – Lula chega à escola estadual João Firmino, em São Bernardo, para votar. Ele está acompanhado de seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), de sua esposa Rosângela da Silva, a Jana, da presidente do PT, Gleisi Hoffmann e do candidato ao governo de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad.

8h55 – O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) votou por volta das 8h50 no Gávea Golf Clube. Ele já declarou apoio público a Lula na corrida presidencial

8h50 – Alexandre de Moraes chegou à sua seção eleitoral, no Jardim Paulistano, na Zona Oeste da capital paulista. Ele aguarda na fila para votar.

8h48 – Após votar no Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro falou com a imprensa, dizendo que vive uma expectativa de vitória. “A expectativa é de vitória hoje, tendo em visto o que nós fizemos do ponto de vista da nação. Nesses 45 dias fui em praticamente todos os Estados do Brasil, muito bem recebido. Ontem, em Joinville, algo nunca visto no Brasil, tanta gente nas ruas nos apoiando. Infelizmente, não vira a imprensa, mas, tudo bem, faz parte da regra do jogo. O que vale é o ‘datapovo’. E, eleições limpas sempre problema nenhum. Que vença o melhor!”

8h45 – A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) chegou para votar no Colégio Santa Marcelina, na Pampulha, em Minas Gerais.

8h42 – Em seu Twitter, o presidente do TSE Alexandre de Moraes desejou um domingo “com muita paz, segurança, consciência e esperança”.

Eleitoras e eleitores, um ótimo Domingo de eleições, com muita paz, segurança, consciência e esperança. — Alexandre de Moraes (@alexandre) October 30, 2022

8h38 – Em nota, a Polícia Federal (PF) informou que não irá divulgar as informações sobre ações e operações deflagradas no combate a crimes eleitorais. Segundo a PF, a divugalção foi proibida pela decisão do Ministro Alexandre de Moraes.

8h23 – Alguns locais têm horário de votação diferenciado devido a fusos horários. Confira abaixo:

Acre e 11 cidades do Amazonas: 6h – 15h, duas horas mais cedo em relação ao horário de Brasília

6h – 15h, duas horas mais cedo em relação ao horário de Brasília Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e 11 cidades do Amazonas: 7h – 16h, uma hora mais cedo em relação ao horário de Brasília

7h – 16h, uma hora mais cedo em relação ao horário de Brasília Fernando de Noronha (PE): 9h – 18h, uma hora mais cedo em relação ao horário de Brasília

8h17 – Ao todo, mais de 156 milhões de brasileiros estão aptos a votar em todo o país e nas seções eleitorais do exterior

8h10 – TSE espera menos filas nas seções eleitorais neste domingo. Problemas técnicos causaram espera de horas em algumas seções no primeiro turno. Clique aqui para saber mais.

8h05 – O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou à escola Rosa da Fonseca, no Rio de Janeiro, por volta das 7h55. A perspectiva é de que Bolsonaro deixe a votação para receber a delegação do Flamengo no Aeroporto Internacional Tom Jobim.

8h00 – Começa o segundo turno das eleições de 2022!

7h55 – Em pronunciamento em cadeia de rádio e TV, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, pediu que os eleitores votem e alertou a população sobre o assédio eleitoral. Clique aqui para saber mais.

7h50 – A campanha do presidente Bolsonaro tenta reverter a desvantagem do primeiro turno. Para isso, aposta em uma virada em Minas Gerais e em crescimento no Rio de Janeiro e em São Paulo para neutralizar vantagem de Lula no Nordeste. Clique aqui para saber mais.

7h45 – Na noite de sábado, 29, o presidente Jair Bolsonaro anunciou 22 compromissos que devem ser cumpridos a partir de 2023. Dentre eles, estão a redução da maioridade penal, aumento do salário mínimo para R$ 1.400 e a promessa de não aumentar o número de ministros do STF. Clique aqui para saber mais.

7h40 – A votação começará às 8h, no horário de Brasília, e se estenderá até as 17h. Quem não votou no primeiro turno, pode votar normalmente no segundo.

7h35 – Mirando a manutenção de sua vantagem contra Bolsonaro conquistada no primeiro turno, a campanha de Lula espera ampliar em 1 milhão de votos a margem no Nordeste, querendo conquistar 70% milhões dos eleitores. Clique aqui para saber mais.

7h30 – A eleição já começou fora do Brasil. Seções eleitorais na Nova Zelândia, Japão, Austrália e Coreia do Sul já encerraram a votação. Clique aqui para saber mais.

Acontece neste domingo, 30, o segundo turno das eleições de 2022, quando eleitores de 12 Estados vão escolher seus representantes para cargos do Executivo estadual e 156 milhões de brasileiros vão eleger o presidente do Brasil. Na primeira etapa de votação, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 57.259.504 votos, o equivalente a 48,43% do eleitorado brasileiro, ante 43,20% do atual presidente da República Jair Bolsonaro (PL), que chegou a 51.072.345 votos. Entre especialistas, a expectativa é de disputa acirrada para o Palácio do Planalto, com o resultado sendo decidido “voto a voto” e a abstenção, mais uma vez, o principal desafio dos presidenciáveis. Por determinação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), apenas o vencedor das eleições presidenciais poderá ocupar a Avenida Paulista para atos de celebração. A decisão do juiz Randolfo Ferraz de Campos estipula, entretanto, que as manifestações na principal avenida de São Paulo não devem acontecer antes do término do horário de votação, previsto para acontecer às 17h. Por isso, a expectativa é que o grupo vencedor tenha que aguardar até 20h30, quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já deve anunciar o candidato matematicamente eleito. Quanto aos Estados, as projeções também apontam disputas acirradas em locais como Rio Grande do Sul, Alagoas e Bahia, com cenários eleitorais incertos e candidatos tecnicamente empatados. Confira abaixo a cobertura especial da Jovem Pan sobre a votação das eleições 2022 pelo país.